به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، از راه‌اندازی امکان سیستمی افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده ۶ قانون پایانه‌های فروش خبر داد و گفت: این فرآیند با ارائه تضامین از طریق کارپوشه سامانه مودیان انجام می‌شود.

محمدی،افزود: به منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌های مودیان امکان ثبت و پردازش سیستمی درخواست افزایش حد مجاز فروش در کارپوشه سامانه مودیان فراهم شده است. این اقدام در راستای اجرای ماده ۶ قانون پایانه‌های فروش و با استفاده از تضامین شامل چک صیادی و چک الکترونیکی صورت می‌گیرد.

وی افزود: مودیان می‌توانند از طریق بخش درخواست‌ها در کارپوشه خود نسبت به ثبت تقاضای افزایش حد مجاز فروش اقدام کنند. پردازش و اعتبارسنجی این درخواست‌ها به صورت متمرکز و سیستمی انجام خواهد شد.

محمدی با اشاره به جزئیات این فرآیند گفت: چنانچه تضامین ارائه‌شده از نوع چک الکترونیکی باشد، پس از بررسی و تأیید سیستمی، افزایش حد مجاز فروش بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت خودکار انجام خواهد شد. اما در صورتی که چک صیادی به شکل کاغذی ارائه شود، پس از پردازش و تأیید سامانه‌ای، ضروری است مودیان اصل چک را به واحد مربوطه در اداره امور مالیاتی تحویل دهند.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام گامی مهم در جهت هوشمندسازی خدمات مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری است که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، موجب افزایش رضایتمندی مودیان خواهد شد.