به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق ۱۸۴ کیلو گرم پوشاک و ۲۷۵ جفت کفش خارجی استوک به ارزش هفت میلیارد ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

وی گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.