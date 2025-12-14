به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن طهماسبی مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه با اشاره به اهداف نظام سلامت کشور گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف نظام سلامت در سراسر کشور، ارتقای سطح سواد سلامت افراد جامعه است که این امر در نهایت منجر به بهبود و ارتقای سلامت عمومی خواهد شد.

وی افزود: تحقق این هدف از طریق فعالیت‌های گسترده رابطان سلامت و شبکه بهداشت و درمان در سطح کشور امکان‌پذیر است و امروز فرصتی فراهم شد تا از زحمات این عزیزان در سطح شهرستان فیروزکوه تقدیر و تشکر به عمل آید.

طهماسبی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲۴ رابط سلامت در سطح شهرستان فیروزکوه فعالیت دارند، تصریح کرد: از مجموع رابطان سلامت، ۶۵ نفر به‌عنوان رابطان پنج‌ستاره و بسیار فعال شناسایی شدند که امروز به‌صورت ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه هدف از این تقدیر را تأکید بر اهمیت نقش مشارکت اجتماعی در ارتقای سواد سلامت جامعه دانست و خاطرنشان کرد: از رابطان سلامت درخواست شد تا برنامه پزشکی خانواده و همچنین برنامه سلامت‌محور محلات را به‌صورت جدی پیگیری کرده و با آموزش و ترویج مفاهیم سلامت در بین افراد جامعه، زمینه افزایش مراجعات به برنامه پزشکی خانواده در سطح یک و تقویت نظام ارجاع در سطح دو را فراهم کنند.