به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مراسم آغاز دوره کارآموزی جذب قضایی ویژه روحانیون با قدردانی از نگاه رئیس قوه قضاییه نسبت به مقوله علم آموزی و دانش‌ افزایی گفت: مجموعه قضایی استان حداقل در ۳۰ سال گذشته در امر آموزش و تربیت قضات فعال بوده و در کنار سایر مراکز آموزشی قوه قضاییه برای علم‌ آموزی و افزایش توانمندی‌ های علمی قضات تلاش کرده است.

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین زرندی با بیان این نکته که نیروی انسانی بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه یک سازمان است، افزود: افزایش اعتبارات آموزشی در واقع نوعی سرمایه‌ گذاری برای آینده دستگاه قضایی است که در دوره تحول و تعالی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی در این راستا به انجام رسیده است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با قدردانی از حمایت‌ های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از بخش آموزش مجموعه قضایی استان افزود: برای اولین بار شاهد برگزاری دوره کارآموزی قضایی ویژه روحانیون جوان هستیم و با وجود آنکه فرآیندهای قانونی بطور طبیعی باید طولانی می‌ بود، اما اقدامات انجام شده به دلیل نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه و اهتمام خاص معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، با سرعت و دقت انجام شد و امروز شاهد برگزاری مراسم آغاز اولین دوره کارآموزی قضات روحانی جذب شده از حوزه‌ های علمیه در مشهد مقدس هستیم .

زرندی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی گفت: در برخی از موارد شاهد ورود بیش از ۳۰۰ پرونده به شعبه ها هستیم که بسیار بالاتر از استانداردهای شناخته شده در این زمینه است و این درحالی است که هم در زمینه کادر قضایی و اداری و هم در زمینه فضای ارائه خدمت به شدت با کمبود مواجه هستیم، اما این کمبودها هرگز موجب نشده تا همکاران دست از کار جهادی و تلاش مضاعف برای خدمت‌ رسانی هر چه مطلوب‌ تر به مردم دست بردارند.

در این مراسم همچنین معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با تجلیل از مدیریت مجموعه قضایی استان خراسان رضوی به دلیل همراهی‌ های ارزشمند و نگاه مثبت نسبت به مسئله علم‌ آموزی و دانش‌ افزایی گفت: استان خراسان رضوی همواره از پرچم‌ داران اجرای عدالت بوده و برگزاری اولین دوره کارآموزی قضایی ویژه روحانیان جوان از حوزه‌ های علمیه، نیز نشان‌ دهنده جدیت در همراهی این عزیزان با هدف تقویت بنیه علمی و فقهی دستگاه قضایی است.

موحدی با اشاره به حساسیت‌ های کار در دستگاه قضایی افزود: منصب قضا صرفا یک سمت اداری نیست بلکه جنبه‌ های معنوی و الهی دارد و امید است با جذب قضات جوان و برجسته از حوزه‌ های علمیه، روند تقویت دستگاه قضایی استمرار داشته باشد چرا که حرکت بسیار خوبی آغاز شده و نیروهای بسیار خوبی نیز شناسایی شده‌ است.