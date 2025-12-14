مدیرمسئول مرکز بین المللی ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه گفت: نمایشگاه متمرکز دستاورد‌های پژوهشی این نهاد بین المللی با حضور ۳۸۰۰ اثر پژوهشی داخلی و خارجی در قم برپاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام والمسلمین حسن مسلمی از حضور بیش از چهل و سه نمایندگی داخلی و خارجی جامعه المصطفی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در غرفه‌های نمایشگاه جدیدترین دستاورد‌ها در حوزه کتاب، نشریات پژوهشی، ترجمه آثار به بیش از چهل و سه زبان و همچنین محصولات نوآورانه از جمله تولیدات مرتبط با هوش مصنوعی و تحلیل تحولات منطقه ارائه شده است.

وی مجموع آثار ارائه شده در این نمایشگاه را حدود سه هزار و هشتصد عنوان اعلام کرد و گفت: این آثار در قالب حدود پانزده هزار جلد کتاب در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته و بخشی از تولیدات گسترده این مجموعه در سال‌های اخیر را نمایندگی می‌کند.

مدیرمسئول مرکز بین المللی ترجمه و نشر جامعه المصطفی العالمیه با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی تصریح کرد: برپایی این نمایشگاه در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت مطالعه کتاب فیزیکی و گسترش ترجمه آثار علمی به زبان‌های مختلف انجام شده و فرصتی مناسب برای آشنایی پژوهشگران خانواده‌ها و علاقه‌مندان با دستاورد‌های علمی جامعه المصطفی العالمیه فراهم کرده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته پژوهش از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید عموم دایر است.