کورن هول ورزشی ناشناخته در ایران که البته علاقه‌مندان آن روز به روز در حال افزایش هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رشته‌ای که جزو ورزش‌های قدیمی است و به نام چاله ذرت هم ازآن یاد میشود و در کشورمان زیر مجموعه فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی است.

یکی دو سالی هست مسابقات کشوری این رشته ورزشی در ایران در حالی برگزاری است و قهرمانان آن با حضور در تیم ملی وارد رقابت‌های جهانی شده‌اند.

رقابت‌هایی که این دوره به صورت مجازی به میزبانی اسپانیا برگزار شد و ملی پوشان کشورمان با حضور در پایتخت کورن هول کشور یعنی شهر نصرآباد شهرستان جرقویه در این مسابقات پرقدرت شرکت کردند.

مسابقاتی که در آن ملی پوشان ایران قدرتمند ظاهر شدند و نشان دادند که ظرفیت‌های این رشته ورزشی در کشورمان بسیار بالاست.

در پایان این رقابت‌ها تیم ملی کورن هول کشورمان با کسب بهترین امتیاز‌ها جزو ۵ تیم برتر دنیا لقب گرفت.