مجموعه کتابهای «نوجوان ایرانی » عصر یکشنبه در تالار مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی رونمایی شد .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما کتابهای «نوجوان ایرانی»، مروری نظاممند بر پژوهشهای دوره نوجوانی است.
برای نگارش این دو جلد کتاب، بیش از سه هزار پژوهش مرتبط با نوجوان و سلامت روان از پایگاهدادههای علمی داخلی در ۳۰ سال گذشته جمعآوری و در نهایت و براساس پروتکل پژوهشی حدود ۷۰۰ پژوهش بهصورت روشمند تحلیل و بررسی شد.
جلد اول این کتاب برگرفته از پژوهشهایی درخصوص نوجوان و جامعه، نوجوان و خانواده، نوجوان و مدرسه و جلد دوم شامل آسیبشناسی روانی نوجوان، توانمندسازی نوجوان، بهزیستی دیجیتال، نوجوان و تربیت جنسی، سلامت جسمانی نوجوان و بحران کرونا است.
در بخشی از متن این کتابها میخوانیم:
نوجوانی دورهای است سرشار از فرصت برای رشد و تحول و البته همراه است با تغییرات عمیق جسمی و عاطفی و اجتماعی که نوجوان را با آزمونها و دردسرهای فراوانی مواجه میسازد. این دوره فرصت آزمودن تجربههای گوناگون سالم یا ناسالم در زیست شخصی و اجتماعی نوجوانان است. همچنین زمینه بروز احساسات مثبت و منفی و نیز مسائل منحصربهفردی است که بخش جداییناپذیر از این مرحله تحولیاند. این وضعیت اهمیت آگاهیبخشی و حمایت از این گروه سنی را صدچندان میکند.
انتشارات سوره مهر، مجموعه دوجلدی «نوجوان ایرانی» را که پژوهش و نگارش آن برعهده عباس جواهری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مطهره وکیلی و مجید مجیدی بوده، بهتازگی در بازار کتاب کشور عرضه کرده است.
جلد اول «نوجوان ایرانی» در ۴۸۸ صفحه و بهای ۵۹۵ هزار تومان و جلد دوم آن در ۶۳۶ صفحه و بهای ۷۹۵ هزار تومان منتشر شده است.