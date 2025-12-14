اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در استان خبر داد.

مختار احمدی گفت: این طرح از دهم آذرماه وارد مرحله پنجم شده و در این مرحله، حساب حدود ۷۶ هزار خانوار کم‌درآمد تحت پوشش اداره کل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح استان، به مبلغ ۶۲۰ هزار تومان شارژ شده است.

او افزود: خانوار‌های مشمول در دهک‌های یک تا سه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، نسبت به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات و اقلام پروتئینی از جمله گوشت، شیر، تخم‌مرغ، ماکارانی، برنج، حبوبات و سایر کالا‌های مشمول اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به مهلت استفاده از اعتبار تخصیص‌یافته گفت: اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا پایان اسفندماه سال جاری قابل استفاده است و مشمولان می‌توانند بدون تعجیل و در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.

احمدی همچنین از گستردگی پوشش فروشگاه‌های طرف قرارداد در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار فروشگاه در سطح استان با این طرح همکاری دارند و در تمام شهرستان‌ها فروشگاه‌های طرف قرارداد برای ارائه خدمات به مشمولان فعال هستند.