پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیکی در استان مرکزی آغاز شده و تا پایان اسفند جریان خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در استان خبر داد.
مختار احمدی گفت: این طرح از دهم آذرماه وارد مرحله پنجم شده و در این مرحله، حساب حدود ۷۶ هزار خانوار کمدرآمد تحت پوشش اداره کل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح استان، به مبلغ ۶۲۰ هزار تومان شارژ شده است.
او افزود: خانوارهای مشمول در دهکهای یک تا سه میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، نسبت به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل لبنیات و اقلام پروتئینی از جمله گوشت، شیر، تخممرغ، ماکارانی، برنج، حبوبات و سایر کالاهای مشمول اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به مهلت استفاده از اعتبار تخصیصیافته گفت: اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا پایان اسفندماه سال جاری قابل استفاده است و مشمولان میتوانند بدون تعجیل و در بازه زمانی تعیینشده نسبت به خرید اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.
احمدی همچنین از گستردگی پوشش فروشگاههای طرف قرارداد در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار فروشگاه در سطح استان با این طرح همکاری دارند و در تمام شهرستانها فروشگاههای طرف قرارداد برای ارائه خدمات به مشمولان فعال هستند.