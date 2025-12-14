مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: از ابتدای دی ماه، اعتبار مالیاتی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده منحصراً به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان وابسته خواهد بود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ با اشاره به اجرای قانون سامانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: از ابتدای دی‌ماه هیچ صورتحسابی خارج از بستر سامانه مؤدیان معتبر نخواهد بود و اعتبار مالیاتی خرید تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که صورتحساب به‌صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شده باشد.

وی افزود: تا پایان آذرماه فرصت استفاده از صورتحساب‌های غیرالکترونیکی وجود داشت، اما از دی‌ماه به بعد، این صورتحساب‌ها در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول نیستند.

به گفته موسوی صانع، قانونگذار برای تسهیل اجرای این طرح فرصت کافی در اختیار مؤدیان قرار داده تا خود را با سامانه جدید تطبیق دهند و ایرادات احتمالی برطرف شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان تأکید کرد: ثبت الکترونیکی صورتحساب‌ها برای همه مؤدیان الزامی است و عدم رعایت این موضوع موجب از دست رفتن اعتبار مالیاتی خواهد شد.

وی توضیح داد اعتبار مالیاتی همان مبلغ ارزش افزوده‌ای است که تولیدکنندگان و فروشندگان هنگام خرید کالا پرداخت می‌کنند و در زمان فروش می‌توانند آن را به عنوان اعتبار در اظهارنامه ارزش افزوده ثبت کنند. این اعتبار از بدهی مالیاتی آنان کسر می‌شود، اما از ابتدای دی‌ماه تنها صورتحساب‌های ثبت‌شده در سامانه مؤدیان قابلیت برخورداری از این اعتبار را خواهند داشت.