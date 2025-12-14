پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور آمریکا در واکنش به کشته شدن دو نظامی ارتش ایالات متحده و یک مترجم آمریکایی در سوریه اعلام کرد: در صورت تکرار حملات، واشنگتن با «اقدام تلافیجویانه بسیار جدی» به داعش پاسخ خواهد داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از فاکسنیوز؛ دونالد ترامپ گفت: آمریکا در سوگ دو سرباز و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی است که در کمین یک عامل داعش در سوریه کشته شدند.
این گزارش افزود: ترامپ اعلام کرد سه نظامی دیگر در این حمله زخمی شدهاند اما «حالشان خوب است». به گفته رئیسجمهور، مجروحان با بالگرد به پایگاه التنف در نزدیکی مرزهای عراق و اردن منتقل شدهاند.
ترامپ ساعاتی بعد در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: این یک حمله داعش علیه آمریکا و سوریه در یکی از خطرناکترین مناطق سوریه بود که بهطور کامل تحت کنترل دولت نیست. وی افزود: رئیسجمهور سوریه احمد الشرع، بهشدت از این حمله خشمگین و نگران است. انتقام بسیار جدی در راه خواهد بود.
شان پارنل سخنگوی ارشد پنتاگون اعلام کرده است این حمله زمانی رخ داد که نیروهای آمریکایی در حال انجام مأموریت «دیدار با رهبران محلی»، در چارچوب عملیات مقابله با داعش و تروریسم در منطقه بودند.
در ادامه فاکس نیوز اعلام کرد: نام و مشخصات واحدهای نظامی قربانیان تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی رسمی به خانوادههای آنان منتشر نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، تا ماه ژوئن حدود ۱۵۰۰ نظامی آمریکایی پس از کاهش نیروها همچنان در سوریه حضور داشتند و انتظار میرود این تعداد تا پایان سال به چند صد نفر کاهش یابد. آمریکا در ابتدا هشت پایگاه نظامی در سوریه برای رصد فعالیتهای داعش ایجاد کرده بود که سه پایگاه آن تاکنون تعطیل یا به نیروهای دموکراتیک سوریه واگذار شده است.