به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، غلامحسین محمدی در کارگروه مهارت گفت: در حوزه آموزش مهارت در ایران با نوعی ناهماهنگی جدی مواجه هستیم، دلیل اصلی این مشکل، فاصله‌ای است که میان آموزش و بازار در کشور ایجاد شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای بیان کرد: ما مسئله اشتغال را از سمت بازار کار حل نکرده‌ایم و بررسی نشده که بازار کار واقعاً چه نیاز‌هایی دارد تا متناسب با آن، نظام آموزشی خود را تنظیم کنیم، اما ابزار‌های مختلف آموزشی را در کشور توسعه داده‌ایم.

وی افزود: در نتیجه این موضوع، فارغ التحصیلان ما عملاً در

یک وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند، فرد آموزش می‌بیند، اما در پایان مشخص نیست چه دانش و توانایی دارد و این توانایی چگونه باید سنجیده شود.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق در دنیا، توضیح داد: در بسیاری از کشور‌ها آموزش بر اساس سفارش بازار انجام می‌شود، صنعت، کسب‌وکار و مشاغل مشخص می‌کنند ارائه چه نوع آموزشی در کشور نیاز است.

محمدی توضیح داد: آموزش باید به صلاحیت حرفه‌ای منجر شود، فرد باید هم‌زمان صلاحیت‌های فنی، غیرفنی و علمی لازم برای ایفای یک شغل را کسب کند، اگر نظام آموزشی ما نتواند چنین ظرفیتی ایجاد کند، نشان‌دهنده نبود یک زیست‌بوم منسجم آموزشی است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور توضیح داد: یکی از مشکلات جدی، تأکید بر دانشگاه‌محوری است، این نگاه باعث شده امروز با بیکاری بیش از ۴۰ درصدی دانش‌آموختگان مواجه باشیم.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا افراد از مسیر آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای وارد بازار کار می‌شوند، گواهی‌های مختلف دریافت می‌کنند و این گواهی‌ها به طبقات شغلی مشخص منجر می‌شود، متأسفانه این نظام در کشور ما شکل نگرفته است، اگر بخواهیم چنین نظامی را ایجاد کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه آموزش را از منظر اقتصاد ببینیم.

محمدی گفت: متأسفانه سال‌ها سیگنال غلط به جامعه داده شده و همه جوانان را به سمت پشت‌میزنشینی و دانشگاه سوق داده‌ایم، در حالی که جامعه به تکنسین، صنعتگر، تعمیرکار، متخصص هوش مصنوعی، تکنسین هوانوردی و بسیاری از مهارت‌های دیگر نیاز دارد.

وی افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان ما زمان زیادی را صرف درس خواندن می‌کنند، اما مهارت کافی به دست نمی‌آورند، یک‌میلیون و چهارصد هزار نیروی آماده ورود به بازار کار داریم، در حالی که تعداد فرصت‌های شغلی موجود حدود ۹۹۰ هزار مورد است.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد نیروی کار ما دارای مهارت است و سایرین بدون مهارت کافی هستند، این مسئله در کنار نظام حقوق و دستمزد نامناسب، باعث رشد مشاغل غیررسمی شده است، بسیاری از افراد با وجود داشتن مهارت، به دلیل نبود درآمد کافی در بازار رسمی، به سمت بازار غیررسمی می‌روند.

وی با تاکید بر تلفیق آموزش با صنعت، توضیح داد: طبق توصیه‌های بین‌المللی، سهم دانشگاه‌ها در آموزش‌های آینده کمتر می‌شود و بخش عمده آموزش در محیط کار، از طریق منتورینگ، انجمن‌های حرفه‌ای، آموزش‌های درون‌سازمانی و پلتفرم‌های آنلاین انجام خواهد شد، آموزش باید منجر به اشتغال شود.

محمدی خاطرنشان کرد: سرمایه انسانی امروز اهرم پیشرفت کشور است، بهره‌وری بزرگترین عامل رشد اقتصادی به شمار می‌رود.