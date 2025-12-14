سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک گفت: پرسپولیس در مقابل ما هیچ فرصت خاصی نداشت و با زرنگی به گل رسید.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبی حسینی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک بعد از شکست مقابل پرسپولیس در نشست خبری گفت: فکر می‌کنم در روزی که پرسپولیس هیچ موقعیتی نداشت روی زرنگی به گل رسیدند. حریف را خوب آنالیز کرده بودیم که در منطقه کات بک ضربه خوریم، اما شانس یارشان بود. بعد از گل سعی کردیم بازی را برگردانیم، اما واقعیت کیفیت زمین شرم‌آور است.

سرمربی آلومینیوم درباره دریافت گل زودهنگام از پرسپولیس و ناکامی در تلاش برای جبران نتیجه خاطرنشان کرد: در این زمین بیشتر از این نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم.

وی درباره میزان نقش چمن در نتیجه بازی گفت: وقتی می‌خواهید فوتبالی بازی کنید باید امکانات مهیا باشد. در این زمین نمی‌شود کاری کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما پارسال ۱۸ امتیاز در نیم فصل داشتیم و اگر بازی بعدی را ببریم ۱۸ امتیازی می‌شویم. باید در نیم فصل ببینیم تیممان به تقویت نیاز دارد یا خیر.

حسینی درباره نوسان تیمش در کسب نتابج گفت: ما همیشه همینطور بوده‌ایم. با یکی دو برد می‌توانیم جایگاه بهتری پیدا کنیم. بازی بعد برای ما خیلی مهم است و نیاز به برد دادیم. ۳ سالی که بودم همیشه در نیم فصل ۳ یا ۴ برد بدست می‌آوردیم. نیروی ما در همین حد است. وقتی از زمین می‌گویم بحث من برد و باخت نیست. بازی در این زمین عجیب و غریب است. این زمین تا ۲ ماه پیش خوب بود باید دید چه اتفاقی افتاده به اینجا رسیده است. واقعا زمین افتضاح بود. زمین اراک در مقابل اینجا سن سیرو است.

وی درباره خطای شدید روی رحمان جعفری نیز گفت: او از ناحیه قوزک پا شدیدا دچار آسیب شده است. وقتی بازیکن حریف بالای مچ را می‌زند تفسیرش چیست؟ نه VAR بررسی کرد نه اخطاری داده شد.

حسینی درباره درگیری پایان بازی سروش رفیعی با سرپرست تیمش گفت: من ندیدم. توقع وقت کشی از چنین تیم‌هایی نداریم. زشت است این تیم‌ها مقابل یک تیم شهرستانی وقت کشی کنند.