به مناسبت سیامین سالگرد امضای توافق صلح دیتون که به جنگ در بوسنی و هرزگوین پایان داد، مسئول سیاست خارجی و کمیسر عالی اتحادیه اروپا در توسعه اتحادیه در بیانیهای مشترک تأکید کردند که اتحادیه اروپا متعهد به تضمین صلح و ثبات در این کشور است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در این بیانیه، کایا کالاس و مارتا کاس دو مقام ارشد اتحادیه اروپا یادآور شدند که توافق دیتون یکی از مهمترین دستاوردهای صلح در اروپا بوده و به پایان یکی از تاریکترین فصلهای جنگ در این منطقه انجامیده است.
با این حال، آنها افزودند که سی سال پس از امضای توافق، هنوز چالشهای حلنشدهای در بوسنی و هرزگوین باقی است.
کالاس و کاس تصریح کردند که اتحادیه اروپا از مسیر بوسنی و هرزگوین به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکند و این کشور باید بهعنوان یک دولت متحد، مستقل و عضو منطقهای باثبات باشد.
بر اساس این بیانیه، پیشبرد اصلاحات اساسی و تلاش برای نزدیکتر شدن به معیارهای اتحادیه اروپا باید هدف اصلی رهبران سیاسی کشور باشد.
در این بیانیه همچنین آمده است که هرچند سال جاری با چالشهای سیاسی قابلتوجهی همراه بوده، اما بوسنی و هرزگوین توانسته مقاومت کند و این امر نشاندهنده پایداری مردم و نهادهای این کشور است.
این دو مقام اروپایی تأکید کردند که پیشرفت واقعی تنها با همکاری کامل نهادهای داخلی و التزام به اصلاحات ممکن خواهد بود.
اتحادیه اروپا همچنین اشاره کرده است که در کنار پشتیبانی سیاسی، نقش نهادهای اروپایی از جمله نیروهای اییوفور در تضمین امنیت و تقویت ساختارهای دولتی بوسنی و هرزگوین ادامه خواهد داشت تا از بازگشت بحرانهای گذشته جلوگیری شود و فضای لازم برای توسعه پایدار فراهم گردد.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که بوسنی و هرزگوین همچنان با چالشهای سیاسی و ساختاری روبهروست و مذاکرات برای اصلاحات کلیدی در بخشهای قضایی، امنیتی و اداری ادامه دارد.