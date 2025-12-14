پخش زنده
سه واحد صنفی متخلف در زمینه بازار شب یلدا واقع در مجتمع مهر کوهسنگی مشهد مرتبط پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: تخلف سه واحد صنفی در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد شناسایی شدند.
محسن صیادی افزود: عمده تخلفات این واحدهای صنفی، گرانفروشی، درج نکردن قیمت و بی توجهی به قوانین و مقررات نظام صنفی بوده است.
وی بیان کرد: در آستانه شب یلدا گشت های ویژه نظارتی بر روند توزیع کالا در سطح شهر نظارت دارند.
۱۳۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۶ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.