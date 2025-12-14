پخش زنده
امروز: -
رانندگان برای تردد از محورهای کوهستانی خوزستان زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس راه خوزستان در گفتوگو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: با توجه به پیش بینی وقوع باران، برف و مه گرفتگی در استان، رانندگان با احتیاط کامل و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی در محورهای خوزستان تردد کنند.
سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به اینکه محورهای کوهستانی استان از جمله محور اندیکا به چهارمحال و بختیاری بارش برف پیش بینی شده است، افزود: رانندگان حتما برای تردد از این محورها زنجیره چرخ به همراه داشته باشند.
وی خاطر نشان کرد: بیشتر حوادث رانندگی در محورهای استان بی توجهی به مقررات است و توصیه میشود رانندگان در هنگام تردد توجه به جلو داشته باشند.