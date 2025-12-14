پخش زنده
شرکت آبفای استان در اطلاعیه ای از قطعی و یا افت فشار آب در برخی مناطق شرق اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شرکت آبفاری استلن گفت: با توجه به وقوع حادثه و لزوم تعمیرات ضرروی بر روی خط انتقال شرق اصفهان با قطر ۱۰۰۰ میلیمتر در محدوده منبع گورت، ساکنان محدودههای اشکاوند، شهرک حاج میرزایی، سروشبادران، پادگان شهید بهشتی، نمایشگاه بین المللی، جوزدان، زردنجان و روستاهای واقع در این مسیر تا هرند، اژیه و جرقویه، فردا (دوشنبه ۲۴ آذر) از ساعت ۸ تا ۲۴ با کاهش فشار و یا قطع احتمالی آب مواجه خواهند شد.
آقای خورسندی افزود: بر همین اساس از ساکنان این مناطق درخواست میشود نسبت به ذخیره سازی آب مورد نیاز اقدام کرده و از مصارف غیر ضروری خودداری کنند.