معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: فعالیت مدارس در همه مقاطع و دانشگاه‌ها فردا دوشنبه ۲۴ آذر به صورت حضوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ پیش از تشکیل جلسه عصر امروز شورای مدیریت بحران استان ، برخی از سایت ها ، خبری مبنی بر تعطیلی مدارس و دانشگاها منتشر کردند که با واکنش معاون عمرانی استاندار مواجه شد.

عیسی شهامت با هشدار به سایت‌هایی که بدون تصمیم‌گیری مراجع رسمی مطالب خلاف واقع از جمله تعطیلی مدارس منتشر می‌کنند گفت: این سایت‌ها حتماً به دادستانی معرفی خواهند شد.

وی اضافه کرد: فردا همه مدارس به صورت حضوری فعالیت می کنند و دانش‌آموزان موظف به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک هستند.

شریفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان در این نشست گفت: در پایان هفته سوم شیوع انفلوانزا، ۳۷ درصد مراجعات سرپایی مبتلا به بیماری‌های حاد تنفسی هستند و روند هفتگی مثبت شدن تست‌های انفلوانزا صعودی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به فعال‌سازی گروه‌های پایش در مدارس منتخب گفت: در ۸۶ مدرسه، ۴۴ هزار دانش‌آموز بررسی شد که ۷۵۰۱ نفر معادل ۱۷ درصد کل مبتلایان استان به انفلوانزا مبتلا هستند.

شریفی با تأکید بر لزوم رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی ، خاطرنشان کرد: فقط ۲۰ درصد از مدارس وضعیت مطلوبی از نظر استفاده از ماسک داشتند و تهویه مناسب بخصوص در مدارس غیرانتفاعی مناسب نیست.

وی با بیان اینکه ۳۸ درصد مجموع بستری‌ها کودکان زیر ۵ سال و ۶۰ درصد گروه‌های زیر ۲۴ سال هستند اضافه کرد: گروهی که بیشتر به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شوند، گروه سنی بالای ۶۵ سال هستند که اغلب دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی افزود: شهرستان‌های کهگیلویه، دنا و بهمئی به نسبت جمعیت بیشترین مراجعات به مراکز درمانی را دارند.

شریفی هشدار داد: اگر وارد یک پیک دیگر شویم، احتمالاً ظرفیت‌های درمانی دیگر جوابگو نخواهد بود.

کرمی، مدیرکل هواشناسی استان هم در این جلسه، از ورود سامانه بارشی قوی به استان از بعدازظهر چهارشنبه خبر داد و گفت: این سیستم بارشی با ساختار سرد تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و شاهد بارش برف در مناطق سردسیر تا باران در مناطق گرمسیری خواهیم بود.

وی افزود: در مناطق شهری شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون شاهد بارش برف خواهیم بود و حدس بر این است که در مناطق شهری بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر برف خواهیم داشت.

معاون جمعیت هلال احمر استان هم با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، گفت: ۱۸ پایگاه امداد و نجات دائمی بخصوص در گردنه‌های برفگیر مستقر شده و با مجوز سه پایگاه موقت فصلی، ۲۱ پایگاه در سطح استان آماده امدادرسانی هستند.

مظفری افزود: ۵۰ خودروی امدادی و ۲۰ تیم عملیاتی پشتیبانی پیش‌بینی شده است.

معاون عمرانی استاندار در ادامه با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های امدادی و بیمارستان‌ها، از شرکت برق خواست تمهیدات لازم را برای جلوگیری از قطعی برق بیندیشد.

شهامت همچنین بر شناسایی، مطالعه و اجرای طرح برای جلوگیری از آبگرفتگی منطقه شرف‌آباد تأکید کرد و گفت: پست‌های برق در مناطق برفگیر باید ماشین‌آلات آماده برای رفع عیوب شبکه برق داشته باشند.

وی همچنین از فرمانداران خواست در دوران بحران گوش به زنگ و آماده باشند.

بر اساس امار هواشناسی استان تاکنون برای سال زراعی جدید ۱۰۱ میلی‌متر بارش باران در سطح استان داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۶ میلی‌متر بیشتر شده است، ولی همچنان ۵۳ میلی‌متر نسبت به میانگین بلندمدت کمبود بارش داریم.