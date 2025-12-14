پخش زنده
امروز: -
استاندار مرکزی در نشست با مسئولان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی: انتخابات پرشور، آینده مدیریت شهری و روستایی را تضمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در نشست استاندار با مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان بر برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تاکید شد.
استاندار مرکزی در این نشست با توجه به انتخابات پیش رو گفت: برگزاری انتخابات پرشور و سالم زمینه حضور افراد شایسته را فراهم میکند و میتواند آینده مدیریت شهری و روستایی را تضمین کند.
مهدی زندیه وکیلی با تاکید بر اهمیت نقش شوراها و شهرداریها در اداره امور محلی افزود: سلامت و پرشور بودن انتخابات مشارکت حداکثری مردم و انتخاب افراد شایسته زمینه ساز توسعه و افزایش رضایت عمومی شود.
او با بیان اینکه شوراها باید افراد دلسوز و شایسته باشند، گفت: با تشکیل یک شورای قوی روند توسعه استان سرعت میگیرد.
استاندار مرکزی با تاکید بر سلامت و پرشور بودن انتخابات افزود: مشارکت حداکثری مردم در استحکام پایههای نظام جمهوری اسلامی و دفاع از دستاوردهای شهدا موثر است.
سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان هم با توجه به شروع فرآیند انتخابات گفت: باید تلاش کنیم تا مشارکت در انتخابات بالا رود.
حجت الاسلام محمد سبزی افزود: رد و تایید صلاحیتها بایستی بر اساس قانون باشد و هرگونه حزب و گروهی دخیل نباشد.
او گفت: اعضای هیاتهای نظارت برانتخابات با شرکت در جلسه آموزشی و فراگیری آموزشهای لازم، باید قانون را خوب مطالعه و بر اساس آن عمل کنند.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان افزود: باید تلاش کنیم تا انتخاباتی را رقم بزنیم که هم مشارکت بالای مردم باشد و هم افرادی کارآمد و دارای صلاحیت بتوانند در شوراها راه پیدا کنند چرا که تصمیم گیریهای مهمی در اختیار آنها است.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی یازده اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.