\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u00a0\u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0642\u0637\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u063a\u06cc\u0631 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a .\u00a0\n\n\n\n\n\u00a0