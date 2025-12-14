پخش زنده
معاون پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره تردد زیاد کامیونها و ثبت ۲۸ فوتی ناشی از حوادث رانندگی در جادههای خلخال در سال جاری، بر اجرای کامل مصوبات شورای پیشگیری از جرم برای کاهش سوانح و تلفات تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جهانگیر جوانمردی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خلخال با بیان اینکه مصوبات این شورا حکم قانون را دارد و اجرای آن برای همه دستگاههای اجرایی ضرورت دارد، افزود: تخطی از اجرای مصوبات شورای پیشگیری دادگستری و شورای تامین، ترک فعل محسوب میشود و مرتکبین مجرم شناخته خواهند شد.
وی با تاکید بر افزایش مراقبتهای ایمنی از جمله راهاندازی باسکولهای جادهای برای توزین وزن کامیونهای شن و ماسه در حال حرکت در محورهای خلخال اظهار کرد: در صورت اجرا نشدن هر یک از مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم و وقوع حوادث رانندگی، پلیس راه میتواند از دستگاه اجرایی به عنوان مسبب حادثه شکایت و برای پرداخت هزینههای جانی و مالی حوادث، مسئولان اجرایی دخیل را به عنوان عوامل حوادث رانندگی معرفی کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جادهای خلخال به همراه مرکز استان باید نسبت به شناسایی نقاط حادثهخیز پرتکرار و حذف پیچهای خطرناک اقدام و نتیجه را به مرکز استان جهت استمرار اقدامات پیشگیرانه گزارش کند.
جوانمردی گفت: برای کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی جادهای، امکانات پزشکی بیمارستان خلخال نیز باید ارتقا یابد تا در حد امکان از فوت مصدومان انتقال یافته به بیمارستان جلوگیری شود.
رییس دادگستری خلخال نیز در این جلسه از افزایش ۸۰ درصدی فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی جادهای در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد.
آرش جعفری گفت: متاسفانه حوادث خونین جادهای خلخال در هشت ماه امسال منجر به از دست رفتن جان ۲۸ نفر شده و ۳۸۷ نفر نیز با مصدومیت شدید راهی بیمارستان شدهاند.