معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، در یازدهمین مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد در ریاض، گفت: اتحاد تمدن‌ها باید به مثابه یک مقاومت در برابر جنگ‌افروزی‌ها و سلطه‌گری‌ها باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد: ایران از جامعه جهانی و سازمان ملل می‌خواهد که در برابر تجاوز‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا واکنش جدی نشان دهد و مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال حقوق بشر و صلح جهانی داشته باشد.

معاون وزیر امور خارجه افزود: برای تحقق صلح و امنیت پایدار، باید از ترویج جنگ و بحران‌ها، دوری کرد و به جای آن، به دیپلماسی و گفت‌و‌گو‌های مبتنی بر احترام متقابل پرداخت. آقای غریب آبادی همچنین گفت مردم ایران هرگز تسلیم تهدید‌ها و تجاوز‌ها نخواهند شد و متحد و منسجم در مقابل متجاوز خواهند ایستاد.

یازدهمین مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های ملل متحد با حضور وزرای خارجه کشور‌های مختلف با شعار «دو دهه گفت‌و‌گو برای بشریت؛ پیشبرد عصر جدیدی از احترام و درک متقابل در جهانی چندقطبی» همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس ائتلاف تمدن‌های ملل متحد به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار شد. در این نشست، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه شرکت کرد.

کاظم غریب آبادی در این اجلاس به نمایندگی از کشورمان سخنرانی کرد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد در شرایط حساس کنونی، اتحاد تمدن‌ها باید به عنوان یک اصل راهبردی در دستورکار قرار گیرد. این اتحاد می‌تواند از جمله در زمینه مقابله با تروریسم، ایجاد صلح و امنیت پایدار، ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه علم و فناوری مشترک تأثیرگذار باشد و ایران به عنوان مبتکر ایده سال "گفت و گوی تمدن ها" در سال ۲۰۰۱ و کشوری با تاریخچه غنی از تعاملات فرهنگی و تمدنی، آمادگی کامل خود را برای همکاری با سایر کشور‌ها اعلام می‌کند.

غریب آبادی خاطر نشان ساخت جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اتحاد تمدن‌ها باید به مثابه یک مقاومت در برابر جنگ‌افروزی‌ها و سلطه‌گری‌ها باشد. برای تحقق صلح و امنیت پایدار در جهان، باید از ترویج جنگ و تشدید بحران‌ها اجتناب کرد و به جای آن، به دیپلماسی و گفت‌و‌گو‌های صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل توجه کرد. ایران از همه کشور‌های جهان و سازمان ملل می‌خواهد که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اسرائیل و حمایت‌های بی‌دریغ ایالات متحده از این رژیم واکنش قاطع نشان دهند و مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال حقوق بشر و صلح جهانی داشته باشند.

متن سخنرانی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان به شرح زیر می‌باشد:

"آقای رئیس.

عالیجنابان.

خانم‌ها و آقایان.

مایلم سخنان خود را با قدردانی صمیمانه از سازمان ملل متحد و عربستان سعودی، به‌سبب برگزاری و میزبانی این نشست مهم آغاز کنم. برگزاری چنین رویداد‌هایی به ما فرصتی می‌دهد تا درک و همبستگی بیشتری میان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و ملت‌ها ایجاد کنیم و در مسیر تحقق صلح، ثبات و پیشرفت جهانی گام برداریم.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مبتکر «سال گفت‌وگوی تمدن‌ها» که در سال ۲۰۰۱ با اجماع مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، همواره بر نقش بنیادین فرهنگ و تمدن ملت‌ها در تقویت هم‌فهمی، نزدیکی میان ملل و ارتقای صلح و ثبات پایدار جهانی تأکید داشته و دارد. ایران از دیرباز یک تمدن کهن و تاثیرگذار در تاریخ بشریت بوده است، تمدنی که بر پایه‌های علم، فلسفه، هنر و اخلاق استوار بوده و از نخستین روز‌های تمدن بشری، نقش مهمی در شکوفایی فرهنگ و اندیشه در سراسر جهان ایفا کرده است. در طول تاریخ ایران همواره پذیرای تنوع فرهنگی، دینی و قومی بوده و این میراث غنی هنوز هم در جامعه ایران و تعاملات بین‌المللی آن مشاهده می‌شود.

فرهنگ و تمدن ایرانی بر بنیان خرد، مدارا و تفاهم استوار است. در فلات ایران که قرن‌ها محل همزیستی اقوام و فرهنگ‌های گوناگون بوده، گفت‌و‌گو، تعامل و دیپلماسی نه نشانه ضعف، بلکه مظهر بلوغ، خردمندی و اعتمادبه‌نفس تمدنی تلقی شده است. این آموزه، توصیه‌ای مقطعی یا شعاری گذرا نیست بلکه سرمایه‌ای اخلاقی و فرهنگی است که می‌تواند در خدمت صلح و همزیستی پایدار جهانی قرار گیرد. ما خود را متعهد می‌دانیم این میراث گران‌بها را به نسل‌های آینده منتقل کرده و روابط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر چنین بنیان خردمندانه‌ای استوار سازیم.

آقای رئیس؛

یازدهمین مجمع جهانی ائتلاف تمدن‌های سازمان ملل در مقطعی حساس برای جامعه بین‌المللی برگزار می‌شود. امروز جهان با چالش‌های زیادی مواجه است. جنگ‌ها، فقر، تحریم‌های یکجانبه، تغییرات اقلیمی و بحران‌های انسانی از جمله مسائلی هستند که به شدت نیازمند همکاری و همدلی میان ملت‌ها و تمدن‌ها هستند. منشور ملل متحد به‌عنوان یکی از دستاورد‌های تمدن بشری، با تهدید‌های جدی مواجه است و کارآمدی نهاد‌های سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت، به‌طور محسوسی تضعیف شده است.

شکل‌گیری ائتلاف‌های سلطه‌طلبانه، توسل به زور و اقدامات غیرقانونی، بهره‌برداری ابزاری از سازوکار‌های چندجانبه، و ترویج منطق برتری‌طلبی، استثناگرایی و مداخله‌جویی، از ریشه‌های مشترک بحران‌های جاری جهان به شمار می‌روند؛ بحران‌هایی که بنیان‌های حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد را دچار آسیب‌های جدی کرده‌اند.

در این چارچوب، ضروری است که به جای ترویج خشونت، نفرت و تضاد، فرهنگ‌های مختلف در راستای گفتگوی سازنده و احترام به حقوق انسانی با یکدیگر همکاری کنند. اتحاد تمدن‌ها باید به عنوان یک اصل راهبردی در دستور کار ما قرار گیرد.

این اتحاد می‌تواند از جمله در زمینه مقابله با تروریسم، ایجاد صلح و امنیت پایدار، ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین توسعه علم و فناوری مشترک تأثیرگذار باشد. در این راستا، ایران به عنوان کشوری با تاریخچه غنی از تعاملات فرهنگی و تمدنی، آمادگی کامل خود را برای همکاری با سایر کشور‌ها اعلام می‌کند. ما باور داریم که تمدن‌ها باید با یکدیگر در تعامل باشند، نه در تقابل. تنها از طریق گفت‌و‌گو و تبادل تجربیات می‌توانیم راه‌حل‌های مشترک برای چالش‌های جهانی بیابیم. ایران همواره در راستای ترویج صلح، امنیت و همبستگی جهانی گام برداشته است و در این مسیر، آماده است تا با تمامی کشور‌های جهان همکاری کند.

همکاران گرامی؛

در ادامه سخنرانی خود مایلم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی که نه تنها در منطقه ما بلکه در سطح جهانی، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت به شمار می‌رود، اشاره کنم؛ چالش جنگ و تجاوز از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا.

همانطور که بسیاری از شما آگاه هستید، در سال‌های اخیر شاهد تشدید بحران‌ها و تجاوزات نظامی در برخی مناطق جهان بوده‌ایم، به ویژه در منطقه غرب آسیا. رژیم صهیونیستی، با حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا، به تجاوزات مکرر خود علیه ملت فلسطین و کشور‌های منطقه از جمله لبنان، سوریه، یمن، ایران و قطر ادامه داده است. این تجاوزات نه تنها جان هزاران انسان بی‌گناه را گرفته است، بلکه به آتش جنگ در منطقه دامن زده و صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند.

این اقدامات، به‌ویژه در زمینه نقض گسترده حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، مصداق بارزی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و یکجانبه‌گرایانه است که نه تنها بر ضد ملت‌های مظلوم منطقه، بلکه بر ضد صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. در این میان، ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی این رژیم، مسئولیت سنگینی در تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی دارد.

اما در برابر این وضعیت، ما معتقدیم که اتحاد تمدن‌ها باید به مثابه یک مقاومت در برابر جنگ‌افروزی‌ها و سلطه‌گری‌ها باشد. برای تحقق صلح و امنیت پایدار در جهان، باید از ترویج جنگ و تشدید بحران‌ها اجتناب کرد و به جای آن به دیپلماسی و گفت‌و‌گو‌های صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل توجه کرد. ما از همه کشور‌های جهان و سازمان ملل می‌خواهیم که در برابر تجاوزات رژیم اسرائیل و حمایت‌های بی‌دریغ ایالات متحده از این رژیم، واکنش قاطع نشان دهند و مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال حقوق بشر و صلح جهانی داشته باشند.

در نهایت، می‌خواهیم این پیام را به جهان ارسال کنیم. مردم ایران هرگز تسلیم تهدیدات و تجاوزات نخواهند شد و متحد و منسجم در مقابل متجاوز خواهند ایستاد.

بیایید در این کنفرانس و در آینده، دست در دست هم از حقوق انسان‌ها، حق حاکمیت ملت‌ها و عدالت جهانی دفاع کنیم.