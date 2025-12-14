بخشدار بخش مرکزی مهریز: وجود پنج دهستان، روستا‌های قلعه‌نشین، توان بالای کشاورزی به‌ویژه پسته و جاذبه‌های کم‌نظیر تاریخی و گردشگری از ویژگی های این بخش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی رفیع در تشریح وضعیت این بخش گفت: بخش مرکزی تنها بخش شهرستان مهریز است که با جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر، پنج دهستان بهادران، ارنان، تنگ چنار، میان‌کوه و خورمیز را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی منطقه افزود: بیش از ۴۲ قلعه در سطح شهرستان مهریز شناسایی شده که بخش عمده‌ای از آنها در روستا‌های بخش مرکزی واقع شده و همچنان بیش از سه روستای قلعه‌نشین در این بخش وجود دارد که نشان‌دهنده هویت تاریخی و فرهنگی غنی منطقه است.

بخشدار بخش مرکزی مهریز با بیان اینکه اقتصاد غالب روستا‌ها بر پایه کشاورزی و دامپروری است، اظهار داشت: بیش از هفت هزار هکتار باغ پسته در دهستان‌های بهادران و ارنان وجود دارد که با برداشت سالانه حدود ۱۰ هزار تن، نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد منطقه ایفا می‌کند.

رفیع به ظرفیت‌های گردشگری بخش مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: پنج روستای هدف گردشگری در این بخش شامل منشاد، بهادران، سادات، هرفته، سریزد و مدوار است که هر یک از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ارزشمندی برخوردارند. غار علی‌بیز از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان در دهستان خورمیز و مجاورت روستای مدوار واقع شده است.

وی از سنگ‌نگاره‌های کوه ارنان به عنوان یکی از آثار شاخص تاریخی یاد کرد و افزود: این سنگ‌نگاره‌ها با قدمتی بین چهار هزار تا حدود ده هزار سال، از جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد دهستان ارنان به شمار می‌روند.