به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، درگذشت عالم مجاهد و خدوم حجتالاسلام سیدمحمد شاهچراغی را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیتالله خامنهای به شرح زیر است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم مجاهد و خدوم مرحوم حجةالاسلام آقای حاج سیدمحمد شاهچراغی رحمةاللهعلیه را به مردم شریف استان سمنان و ارادتمندان و علاقهمندان ایشان و بویژه خاندان محترم شاعچراغی و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض میکنم.
سالها امامت جمعه سمنان و انس با عناصر انقلابی و جوانان و دیگر خدمات مردمی ایشان، از جمله امتیازات این سیّد بزرگوار و مستوجب تفضلات الهی است، رحمةاللهعلیه.
سیّدعلی خامنهای
۲۳ آذر ۱۴۰۴