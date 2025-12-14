به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری با اشاره به حضور تیم‌های عملیاتی از نخستین دقایق وقوع حادثه، افزود: تمام توان شهرستانی بسیج شده و از ستاد بحران استان و نیرو‌های مسلح برای کمک در جست‌و‌جو درخواست شده است.

وی با بیان اینکه گستردگی رودخانه و حجم انبوه نیزار و درختان در بستر آن، عملیات را با دشواری مواجه کرده، اظهار داشت: از هوانیروز، ارتش و سپاه برای مشارکت در این عملیات جست‌و‌جو درخواست شده است و تمامی تلاش بر این است که قبل از آغاز موج جدید بارندگی، کار جست‌و‌جو با موفقیت به پایان برسد.

عصر روز پنجشنبه هفته گذشته، سه نفر در سیلاب گرفتار شدند که دو نفر نجات یافتند و عملیات برای یافتن یک مفقود دیگر در محدوده پل بتوند به روستای بتوند ادامه دارد