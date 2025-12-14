به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار گفت: در پی انتشار برخی مطالب نادرست و شایعات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پیرامون جزئیات پرونده قتل کودک ۱۴ ساله چابهاری، به‌ویژه ادعا‌هایی درباره مثله شدن جسد و برداشت اعضای بدن، ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تلخ، به اطلاع عموم می‌رساند این ادعا‌ها از اساس کذب بوده و رد می‌گردد.

محمد پناهیان، با تأکید بر حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده، بیان کرد: به محض اطلاع ریاست محترم کل دادگستری استان دستور تشکیل تیم مجربی از کارآگاهان آگاهی استان را صادر تا رسیدگی قضایی به این پرونده با دقت، سرعت و در چارچوب کامل ضوابط قانونی صورت پذیرد و تمامی ابعاد حادثه توسط مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گیرد.

وی با رد صریح شایعات منتشرشده افزود: مطالب مطرح‌شده در خصوص مثله شدن جسد یا برداشت اعضای بدن مرحوم، کذب محض بوده و شدیداً رد می‌گردد؛ در جسد مقتول آثار ایراد ۴ الی ۵ ضربه چاقو به وضوح مشاهده می‌شود، اما تعیین تاریخ و علت دقیق مرگ پس از کالبد گشایی و آزمایشات مربوطه اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ پس از ارتکاب جنایت متهم یا متهمین به جهت از بین بردن آثار جنایت با مواد اشتعال‌زا قصد از بین بردن جسد را داشته‌اند، اما بعلت حجم کم آتش سالم و کامل و قابل شناسایی می‌باشد.

این مقام قضایی تصریح کرد: انتشار اخبار غیرمستند، اظهار نظر‌های عجولانه و گمانه‌زنی‌های غیرواقعی، نه‌تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی و اخلال در روند رسیدگی قضایی شود.

وی از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست اخبار مربوط به این پرونده را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کرده و از بازنشر مطالب نادرست و غیرموثق خودداری کنند.

همچنین روابط‌عمومی دادگستری کل سیستان و بلوچستان تأکید می‌کند: پیگیری این پرونده تا شناسایی و برخورد قاطع قانونی با عامل یا عوامل این جنایت و احقاق کامل حق، با جدیت ادامه خواهد داشت.