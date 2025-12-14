پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان در پی صدور هشدارهای هواشناسی و احتمال وقوع بارشهای برف و باران، این ادارهکل با بهکارگیری تمامی ظرفیتها، ۲۵۵ نیروی راهدار در قالب ۳۲ اکیپ راهداری و ۴۵ گشت راهداری زمستانی، در تمام محورهای مواصلاتی استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارد.
علی عبداللهی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیههای ایمنی افزود: از شهروندان و کاربران جادهای درخواست میشود از انجام سفرهای غیرضروری در این شرایط جوی خودداری کرده و از تردد، توقف در بستر و حریم رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی و سیلاب پرهیز کنند.
مدیرکل راهداری استان کرمان بیان کرد: رانندگان با رعایت احتیاط و پرهیز از سفرهای غیرضروری، میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها، بهصورت شبانهروزی با سامانه ۱۴۱ تماس حاصل کنند.