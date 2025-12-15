پخش زنده
امروز: -
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ دی ماه، از روز سه شنبه ۲۵ آذر آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی راه آهن شمالغرب کشور اعلام کرد: پیش فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیرهای برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه شنبه ۲۵ آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
از ساعت ۱۴ روز سه شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.