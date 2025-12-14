به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ بنا به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان محمدی پور، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، حکم سرپرستی هیات جودو استان زنجان را روز یکشنبه ۲۳ آذرماه به آقای میثم عبدالهی اهدا کرد.

عبدالهی باحضور در فدراسیون جودو، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با دکتر آرش میراسماعیلی، درباره برنامه‌ها و راهکار‌های ارتقای عملکرد هیات جودو استان به تبادل نظر پرداخت.

در پایان این دیدار حکم سرپرستی هیات جودو استان زنجان به صورت رسمی توسط دکتر میراسماعیلی، رئیس فدراسیون به آقای میثم عبدالهی اهدا شد.