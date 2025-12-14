­تیم‌های پیکان بندر دیر و رازین پلیمر تهران به دیدار پایانی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی ایران در گروه دوم صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شد.

تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان مسابقات هفته دوم خود را از روز شنبه ۲۲ آذرماه به میزبانی باشگاه رازین پلیمر در تهران آغاز کردند که به مدت سه روز در حال پیگیریست.

مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) با دو دیدار پیگیری شد و نتایج زیر به دست آمد:

پیکان بنر دیر ۲ – کیش صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۶)

پارس جنوبی عسلویه یک – رازین پلیمر تهران ۲ (۲۱ بر ۱۸، ۱۵ بر ۲۱ و ۸ بر ۱۵)

بدین ترتیب تیم‌های پیکان بندر دیر و رازین پلیمر با شکست حریفان خود راهی دیدار پایانی شدند.

همچنین برای کسب رتبه پنجم مسابقات این هفته یک دیدار برگزار شد و تیم شهرداری مراغه دو بر یک با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۶، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲ سمنان را شکست داد.

برنامه دیدار‌های آخرین روز لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم به قرار زیر است:

دیدار رده‌بندی، ساعت ۱۰ (کیش – پارس جنوبی عسلویه)

فینال، ساعت ۱۱ (رازین پلیمر تهران – پیکان بندر دیر)