رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر ضرورت پیوند علم و دین در اداره جامعه گفت: اگر به دنبال ایران قوی و آینده‌ای مطمئن برای فرزندان خود هستیم، باید کارآمدی حکمرانی دینی را در عمل به اثبات برسانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در دیدار امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد با تأکید بر ضرورت پیوند علم و دین در اداره جامعه گفت: امروز هر آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد به پای دین نوشته می‌شود و اگر به‌دنبال تحقق ایران قوی هستیم، باید کارآمدی حکمرانی دینی را در عمل به اثبات برسانیم.

محمدباقر قالیباف گفت: امروز هرگونه اتفاقی در جمهوری اسلامی به پای دین گذاشته می‌شود و این فرصت بزرگی برای مراکز پژوهشی دینی است تا بتوانند پیوند علم و دین را برای اداره جامعه فراهم کنند، اگر دین، انقلاب، امام راحل و یا آینده فرزندان خود را دوست داریم و به دنبال ایران قوی هستیم، باید کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: این یک فرصت بزرگی است که علما، فقها، شهدا و دانشمندان بزرگ ما و آنهایی که در هزار و چهارصد سال و اندی مجاهدت کردند، امروز فراهم آوردند تا ما دین را در قالب یک سازماندهی سیاسی در سطح بین‌المللی در طول قریب به نیم قرن تحت عنوان نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقر کنیم.

اداره جامعه به احکام فقهی نیازمند است

آقای قالیباف با بیان این که اداره حکومت دارای ابعاد مختلفی است و به احکام فقهی نیز نیاز دارد، تاکید کرد: برای اداره متعالی جامعه حتما باید از یک منظومه کامل دینی استفاده کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به عنوان یک مدیر به همه ابزار‌ها نگاه می‌کنیم، مسئله‌ای که در حال حاضر دنیا را متحول می‌کند، فناوری‌ها است، داده‌ها جای قوانین را می‌گیرند و این مسئله سبک زندگی را تغییر می‌دهد.

محمدباقر قالیباف با بیان این که آینده ما در استفاده از داده‌ها است که همه چیز را تغییر می‌دهد، افزود: در این میان، باید پرسید رابطه این تحولات با دین چگونه خواهد بود؟

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در حال حاضر، بحث هوش مصنوعی مطرح است و آینده را داده‌ها رقم می‌زنند، یادآور شد: رفتار انسان‌ها با ابزاری که درست می‌کنند و دسترسی‌ها، متحول شده و زمان کوتاه خواهد شد و ضروری است به این مباحث در همه ابعاد بطور جدی و اساسی بپردازیم.

ایران باید جزو ده کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب؛ ما باید جزو ده کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی باشیم و با توجه به ساختار و نرم‌افزار هوش مصنوعی در حال حاضر، باید این حوزه تقویت شود.

محمدباقر قالیباف با بیان این که موضوعات اساسی متعددی پیشِ‌روی ما قرار دارد، اضافه کرد: اگر به کشور‌های مختلف نگاه کنیم، می‌بینیم که در حوزه نرم‌افزار و فناوری، با سرعت غیرقابل تصوری پیش می‌روند و ما نیز باید به این عرصه مهم توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اداره کشور با علم و همراه با دین ممکن خواهد بود، تصریح کرد: در اداره جامعه باید همه مؤلفه‌ها، از هوش مصنوعی گرفته تا پیچیدگی موضوعات مختلف، در نظر گرفته شود و قطعاً حکمرانی دینی نیز باید همراه آن باشد تا کارآمدی لازم تحقق یابد.

محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه در بخش‌هایی از قانون‌نویسی قطعاً نظارت انسانی لازم است، یادآور شد: هوش مصنوعی خوب می‌آموزد، اما آینده‌نگری و تفکر ندارد و ابزاری است که انسان باید فکر و اندیشه را به آن بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس قادر است از میان ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانون، تعداد زیادی را کاهش دهد تا مردم در آسایش باشند و بتوانند به‌راحتی زندگی کنند، تصریح کرد: یکی از دلایل فساد در کشور وجود قوانین ناکارآمد است؛ بسیاری از قوانین ضعف دارند و باید قوانین را ساماندهی کنیم.

آقای قالیباف در همین زمینه تاکید کرد: مردم باید در نظام حکمرانی از حقوق خود آگاه باشند و آن را از مسئولان مطالبه کنند. قطعاً اگر مردم با حقوق خود آشنا شوند،به وظایف خود نیز آگاه خواهند شد؛ اگر فردی وظیفه خود را انجام ندهد، نمی‌تواند حقوق خود را مطالبه و دریافت کند و بر اساس حقی که دارد باید وظیفه خود را انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حکمرانی اجتماعی سرمایه‌ای برتر از اعتماد وجود ندارد، تصریح کرد: تمام اشکالات جامعه ناشی از بی‌اعتمادی است. اعتماد باید به مشارکت معنادار منجر شود و مشارکت معنادار نیز باید چهار منبع قدرت، ثروت، معرفت و منزلت را که ابزار اداره حکومت هستند، نمایان کند. کارکرد این چهار مؤلفه، اداره مطلوب جامعه را برای ما فراهم می‌کند.

محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه با همراهی مرکز پژوهش‌ها و مرکز تحقیقات اسلامی باید ساختار اصولی قانون‌نویسی فراهم شود، ادامه داد: جز مجلس، جای دیگری حق قانون‌نویسی ندارد و این موضوع مورد توجه نمایندگان است. مجلس در رأس امور است و باید امور را تنظیم‌گری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید بیش از ۱۲ هزار قانون موجود را به ۳ هزار و پانصد قانون کاهش دهد، تصریح کرد: قوانین موجود، طبق نظر شورای نگهبان هر جا با شرع مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود. نمی‌توان به بهانه کمبود زمان، تنقیح قوانین را انجام نداد؛ همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا این مهم محقق شود.

محمدباقر قالیباف اضافه کرد: در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس در تهران و مرکز تحقیقات اسلامی در قم باید روند تولید قانون صحیح را پیش ببرند و قوانین گذشته را اصلاح کنند.

بنابراین گزارش در ابتدای مراسم، رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.