کمیته عمرانی مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور متولیان و دستگاههای خدماترسان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، کمیته عمرانی مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور متولیان و دستگاههای خدماترسان برگزار شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با تأکید بر جایگاه والای شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: مراسم سالگرد شهادت سردار دلها، یک رویداد ملی و افتخارآمیز است و برگزاری آبرومند، منظم و شایسته آن نیازمند همکاری، همافزایی و حضور مسئولانه همه دستگاهها و سازمانهاست.
در ادامه جلسه مقرر شد اجرای طرح ترافیکی محدوده گلزار شهدا از ۱۰ دیماه آغاز و نصب بنرهای اطلاعرسانی از اول دیماه انجام گیرد.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، اطلاعرسانی تغییر مسیرها از طریق بنرها، رسانهها و با همکاری شرکت مخابرات انجام خواهد شد. تأمین برق گیتها، اصلاح فنسها و اجرای روشنایی و نصب دوربینهای پارکینگ جدید موکبها نیز در دستور کار قرار گرفت.
همچنین طرح المانهای شهدای تروریستی در جریان مراسم رونمایی خواهد شد.