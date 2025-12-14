بخش کشاورزی با ۴ و نیم میلیون بهره‌بردار و سهم ۲۵ درصدی در اشتغال کشور، فقط ۲ درصد از اعتبارات ملی و ۷ درصد از تسهیلات را دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بودجه بخش کشاورزی باید متناسب با سهم آن در اشتغال کشور افزایش یابد

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش کشاورزی ۴و نیم میلیون بهره‌بردار دارد و بیش از ۲۵ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کند، گفت: با وجود این نقش گسترده، فقط دو درصد از اعتبارات کشور به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد و سهم این بخش از تسهیلات نیز فقط ۷ درصد است.

هوشنگ هادیان پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در طرح تاب‌آوری کشاورزی افزود: در این طرح شرایطی فراهم کردیم تا ۲ دهم درصد از ارزش افزوده به بخش کشاورزی اضافه شود که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه ایجاد می‌کند همچنین یک درصد دیگر نیز به این حوزه افزوده شده که در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان به اعتبارات کشاورزی می‌افزاید.

هادیان‌پور افزود: بخشی از این منابع از محل مالیات بر کالا‌های آسیب‌زا تأمین شده و سبب می‌شود سهم بخش کشاورزی در بودجه کشور از سطح موجود فراتر رود، این افزایش می‌تواند به حل مسائل اساسی و رفع مشکلات دیرینه بخش کشاورزی کمک کند.