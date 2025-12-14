سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فعالیت غیرحضوری تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا ۲۷ آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اسدالله علیزاده اعلام کرد: براساس ابلاغیه صادره از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، کلاس‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی در کیش تا ۲۷ آذر غیرحضوری (مجازی) برگزار می‌شوند.

بر این اساس مهد‌های کودک و پیش‌دبستانی‌ها نیز تعطیل هستند.

آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی، مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های مستقر در کیش در این مدت غیرحضوری برگزار می شود.

کلاس‌های آموزشی در فرهنگسرا‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی نیز تعطیل اعلام شد.

بر اساس تبصره درج‌شده در این نامه، به دلیل شرایط ویژه دروس مقطع دوازدهم دوره دوم نظری با توجه به نیاز مدارس، این کلاس‌ها با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توانند حضوری برگزار شوند.