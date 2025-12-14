به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛حجت الاسلام محمد حسین وحیدی مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: بیش از ۱۵۰ مسجد شهری در استان آماده ی میزبانی از معتکفان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه در روستا‌ها مساجد روستایی میزبان معتکفان خواهند بود، افزود: سال گذشته ۴۰۰ نوجوان در مراسم اعتکاف در کشور شرکت داشتند که ۲۰۰ نفر آنها اعتکاف اولی بودند و تلاش می کنیم امسال اعتکاف نوجوانان و جوانان پرشورتر برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با اشاره به جایگاه ویژه اعتکاف در دین مبین اسلام گفت: آماده کردن مقدمات برای حضور اعتکاف‌کنندگان یک کار ابراهیمی است و کسانی که امروز در مساجد مشارکت می‌کنند در مسیر حضرت ابراهیم علیه‌السلام حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی با اشاره‌ به گسترش سنت حسنه ی اعتکاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعتکاف به سمت عموم مردم گسترش پیدا کرد و امروز شاهد حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان ضمن تأکید بر عمل به منویات رهبرمعظم انقلاب در ارتقای کمی و کیفی اعتکاف

از همه ی دست اندرکاران برگزاری این سنت حسنه در استان قدردانی کرد.



