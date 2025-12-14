پخش زنده
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از آمادگی ۱۵۰ مسجد برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در استان خبر داد..
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛حجت الاسلام محمد حسین وحیدی مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: بیش از ۱۵۰ مسجد شهری در استان آماده ی میزبانی از معتکفان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه در روستاها مساجد روستایی میزبان معتکفان خواهند بود، افزود: سال گذشته ۴۰۰ نوجوان در مراسم اعتکاف در کشور شرکت داشتند که ۲۰۰ نفر آنها اعتکاف اولی بودند و تلاش می کنیم امسال اعتکاف نوجوانان و جوانان پرشورتر برگزار شود.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان با اشاره به جایگاه ویژه اعتکاف در دین مبین اسلام گفت: آماده کردن مقدمات برای حضور اعتکافکنندگان یک کار ابراهیمی است و کسانی که امروز در مساجد مشارکت میکنند در مسیر حضرت ابراهیم علیهالسلام حرکت میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدرضا شاهرخی با اشاره به گسترش سنت حسنه ی اعتکاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، اعتکاف به سمت عموم مردم گسترش پیدا کرد و امروز شاهد حضور پرشور نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان لرستان ضمن تأکید بر عمل به منویات رهبرمعظم انقلاب در ارتقای کمی و کیفی اعتکاف
از همه ی دست اندرکاران برگزاری این سنت حسنه در استان قدردانی کرد.