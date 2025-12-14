به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان سید حمید رضا کاظمی نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح مایه کوبی رایگان یک میلیون رأس دام سبک در شهرستان پلدختر آغاز شد..

در این طرح ۱۸ گروه، کار واکسیناسیون رایگان دام‌های سبک علیه بیماری تب برفکی را باهدف تقویت امنیت زیستی و پیشگیری از شیوع بیماری اجرا می کنند.

همچنین در نشست محمدی نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی با سرمایه گذاران بخش خصوصی درباره ایجاد مجتمع کشت صنعت در دلفان بحث و گفت‌و‌گو شد.





