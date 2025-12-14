پخش زنده
امروز: -
نشست مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با انجمن صنفی حملونقل کالای جیرفت در جهت بررسی موانع احتمالی و تسریع در فرآیندهای حملونقل کالا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان گفت: نشست مشترکی با اعضای انجمن صنفی حملونقل کالای شهرستان جیرفت با هدف بررسی مسائل، موانع و چالشهای پیشروی فعالان این حوزه و تسهیل فرآیند حملونقل کالا برگزار شد.
نعمتاله حسینزاده در این نشست با تأکید بر نقش کلیدی ناوگان حملونقل کالا در چرخه اقتصادی منطقه اظهار داشت: حملونقل کالا بهعنوان یکی از ارکان اصلی پشتیبان تولید، توزیع و تأمین بازار، نیازمند تعامل مستمر، همافزایی و همکاری نزدیک میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی است.
وی با اشاره به آغاز فصل حمل محصولات کشاورزی در جنوب کرمان افزود: هماکنون فرآیند حملونقل محصولات کشاورزی منطقه آغاز شده و با برنامهریزیهای انجامشده، هیچگونه مشکل یا اختلالی در این بخش وجود ندارد و خدماترسانی به کشاورزان و بهرهبرداران بهصورت روان در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان ادامه داد: در این جلسه مهمترین دغدغهها و مشکلات مطرحشده حملونقل کالای جیرفت مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد با همفکری و تبادل نظر، راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای تسهیل امور و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شود.
حسینزاده با تأکید بر اهمیت نقش شرکتهای حملونقل در توسعه زیرساختهای جادهای تصریح کرد: اصلاح، بهسازی و نگهداری راهها وابسته به منابع درآمدی سازمان راهداری است که بخشی از آن از محل کمیسیونها و درآمدهای مرتبط با حملونقل تأمین میشود، بنابراین انتظار میرود شرکتهای حملونقل در این زمینه همکاری و همراهی لازم را بیش از پیش داشته باشند.
وی همچنین به موضوع حمل مواد معدنی اشاره کرد و گفت: در بخش حمل مواد معدنی نیز لازم است شرکتها همکاری بیشتری داشته باشند و تردد و جابهجایی این محمولهها صرفاً با اخذ بارنامه و در چارچوب ضوابط قانونی حملونقل انجام شود تا ضمن جلوگیری از وارد شدن خسارت به جاده ها، زمینه ارائه خدمات بهتر و ایمنتر فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان در پایان بر تداوم برگزاری نشستهای تخصصی با انجمنهای صنفی تأکید کرد و افزود: تعامل سازنده با تشکلهای صنفی نقش مؤثری در تصمیمگیریهای کارآمد، رفع موانع موجود و ارتقای نظام حملونقل جادهای جنوب کرمان خواهد داشت.