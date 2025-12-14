فرمانده انتظامي "کهنوج" از دستگيري 9متهم متواري و تحت تعقيب قضايي و استمرار اين عمليات ها در ماموريت هاي روزانه تيم هاي گشت انتظامي خبر داد.

به گزارش خبرگزا ری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "حيدر احمديوسفي" در تشريح اين خبر گفت: حسب دستور مرجع قضايي مبني بر جلب و دستگيري متهمين متواري و تحت تعقيب، اين موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: در اين راستا ماموران انتظامي اين فرماندهي با انجام اقدامات اطلاعاتي و عملياتي هدفمند در سطح حوزه استحفاظي موفق شدند9متهم تحت تعقيب را شناسايي و آن ها را دستگير کنند.

سرهنگ "احمديوسفي" گفت:اتهام افراد دستگير شده جرايم مالي،کلاهبرداري،مواد مخدر، ايجاد مزاحمت،اخلال در نظم عمومي، ضرب و جرح و سرقت از اماکن خصوصي مي باشد که در اين راستا تلاش پليس براي ارتقاء نظم و امنيت استمرار دارد.