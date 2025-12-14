قیمت شیر خام و ۴ قلم محصول لبنی اصلی در نشست ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بازنگری و بر استقرار بازرس‌های نظارتی برای مهار قیمت‌های بازار تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیس‌ جمهور در نشست تنظیم بازار با تأکيد بر اینکه تلاش و دغدغه اصلی دولت، حفظ پایداری نسبی بازار و توجه به معیشت مردم و قیمت کالا‌های اساسی است، گفت: تا حدودی در این زمینه موفق بودیم، اما باید جدی‌تر عمل و تلاش کنیم که روند تأمین، تولید و فروش کالا‌های اساسی و نیاز‌های مردم به صورت پایدار انجام شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور درباره روند اجرای طرح اصلاحیه قیمت بنزین گفت: درباره ضرورت اصلاح قیمت بنزین هیچ شکی وجود نداشت و حتی مردم هم بر این موضوع تأکید داشتند.

معاون اول رئیس‌ جمهور ادامه داد: در نشست‌هایی که درباره اصلاح قیمت بنزین برگزار می‌شد، به اثر روانی افزایش این قیمت توجه شد و آیین‌نامه هم قبل از تصویب در دولت در اختیار نخبگان قرار گرفت و نظر آنان نیز برای اصلاحات احتمالی گرفته شد. آنچه در دولت به تصویب رسید، نتیجه جمع‌بندی نظرات نخبگان، راهبرد‌های برنامه هفتم پیشرفت و وعده‌های رئیس جمهور چه قبل از انتخاب و چه در زمان ریاست جمهوری مبنی بر اینکه در اصلاح قیمت‌ها، حتما معیشت مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر مورد توجه باشد، بود.

محمد رضا عارف با تشکر از مردم بابت همراهی در اجرای طرح اصلاحی قیمت بنزین گفت: مردم بار دیگر همراهی و اعتماد خود را به خدمتگزاران خود را نشان دادند. البته در چند ماه گذشته یعنی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، شاهد اوج همراهی مردم بودیم. ما برای اجرای این طرح هم از همراهی مردم اطمینان داشتیم که مردم هم خوب توجیه شده و به خوبی هم همراهی کردند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: معمولا در ایام مسافرت، مصرف بنزین ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون لیتر در روز است که در روز ۲۴ خرداد این رقم به ۱۹۵ میلیون لیتر رسید. برآورد ما این بود که در روز اول اجرای طرح اصلاحی قیمت بنزین مصرف بالا برود که این رقم به ۱۵۰ میلیون لیتر رسید. یعنی مردم واقعا همراهی کردند و باید اشاره کرد که خدمت به این مردم افتخار است. از سویی باید از تلاش‌های دستگاه مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، کشور، استانداران، بخش‌های امنیتی و نظارتی نیز تشکر کرد.

محمد رضا عارف در ادامه با توجه به نقش رسانه‌ها از جمله صدا و سیما در اجرای این طرح ملی گفت: صدا و سیما با استفاده از کارشناسان نخبگان و برنامه‌های میدانی، مردم را درخصوص اجرای این طرح توجیه کرد که باید از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما قدردانی کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به در پیش بودن شب یلدا به عنوان یک مناسبت تاریخی در ایین دیرینه ایرانیان گفت: اصناف در چند ماه گذشته رفتار ارزشمندی داشتند. در شب عید آنها قیمت‌ها را ۱۵ تا ۲۰ درصد و در آستانه مهر هم قیمت لوازم التحریر را به طور متوسط ۲۰ درصد کاهش دادند. اصناف بابت توزیع اقلام شب یلدا نیاز به تذکر ندارند، اما همه باید تلاش کنیم تا خانه‌های مردم را در این شب گرم نگه داریم و برای اینکار باید کالا‌ها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. اصناف در ماه‌های گذشته به‌خصوص در زمان جنگ ۱۲ روزه عملکرد خوبی داشته و خوش درخشیدند.

محمد رضا عارف گفت: راهبرد ما این است که قیمت‌ها در چارچوب مقررات تعیین شود و خود اصناف در بازار نظارت داشته باشند. نهاد‌های نظارتی حاکمیتی هم وجود دارد که باید وظایف خود را انجام داده و فعال باشد.

معاون اول رئیس‌ جمهور درباره بازار محصولات لبنی نیز بیان داشت: درباره لبنیات، گله‌مند هستیم. برای کاهش قیمت پیشنهاد شده است که صادرات شیر خشک را ممنوع کنیم. اگر قیمت‌ها داوطلبانه اصلاح نشود، این حداقل کاری است که انجام می‌دهیم. ما اهرم‌های قانونی و حاکمیتی داریم که در شرایط لازم می‌توانیم از آن استفاده کنیم، اما بنای ما این نیست که از این اهرم‌ها و برخورد‌های دادگاهی که گاه لازم است، استفاده کنیم. خود تولیدکنندگان شیر رعایت و قیمت لبنیات را متعادل کنند تا گله‌های مردم رفع شود و بتوانند لبنیات را با قیمت مناسب تهیه کنند.

محمد رضا عارف تأکید کرد: تصمیم دولت این است که درآمد اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح قیمت بنزین در کالابرگ و معیشت مردم هزینه شود.

معاون اول رئیس‌ جمهور همچنین بر نظارت و بازرسی جدی بر بازار و مقابله با عده‌ای سودجو تأکید کرد.

در ادامه این نشست، وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تأمین نهاده‌های دامی گفت: همه نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی می‌گیرند، در ۴۸ ساعت در سامانه بازارگاه بارگذاری و خرید‌ها انجام شده است. در حال حاضر ورود نهاده‌های دامی از بندر امام خمینی در حال انجام است و از همه ظرفیت بنادر برای واردات این نهاده‌ها استفاده می‌شود.

غلامرضا نوری تصریح کرد: با تامین نهاده‌ها و همچنین فروکش کردن تب برفکی امیدواریم بخشی از افزایش قیمت‌ها تعدیل شود.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره تأمين کالا‌های شب یلدا گفت: همکاران ما با سازمان میادین برای نحوه عرضه و قیمت این کالا‌ها در سطح عمده فروشی به توافق رسیده‌اند. امیدواریم با مشارکت اصناف شاهد باشیم که این کالا‌ها با قیمت منطقی در اختیار مردم قرار بگیرد.

غلامرضا نوری در ادامه خبر داد که گروهی در وزارت جهاد کشاورزی برای تأمين کالا‌های مورد نیاز ایام ماه رمضان و نوروز تشکیل شده است.

در ادامه این نشست، نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف درباره نظارت بر بازار آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گل برای شب یلدا گفت: با همکاری اصناف و نهاد‌های نظارتی، پایش دقیقی بر بازار این کالا‌ها در حال انجام است. درباره چگونگی شکایت مردم نیز اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها انجام شده است و اقداماتی از قبیل نظارت بر نصب برچسب قیمت‌ها و ارائه کالای مطلوب در حال انجام است. تمرکز ما بر کالا‌های پرمصرف برای شب یلداست.

گفتنی است در این نشست با هدف مدیریت بازار شیر و محصولات لبنی اصلی، درباره قیمت شیر خام و ۴ قلم محصول لبنی اصلی، بازنگری و همچنین بر استقرار بازرس‌های نظارتی برایمهار قیمت‌های بازار تأکید شد.

بر این اساس، قیمت شیر خام درِ کارخانه، کیلویی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان، شیر نایلونی ۹۰۰ گرم ۱،۵ درصد چربی ۳۸ هزار و۷۰۰ تومان، شیر بطری ۱۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۴۸هزار و ۷۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ماست ۲۰۰۰ گرمی ۱.۵ درصد چربی ۱۱۸ هزار تومان مصوب شد.

همچنین، علل ایجاد التهاب در برخی محصولات بازار بورس به‌خصوص درباره اقلام با رقابت بالا، بررسی و راهکار‌های پیشنهادی ارائه شد.

در ادامه بر نظارت جدی بر بازار برای مقابله با گران‌فروشی و تشکیل و فعال شدن گروه ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از طرف وزارت جهاد کشاورزی تاکید شد.

همچنین در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضع بازار برنج، بر تسریع در اجرای تکالیف بخش‌های مختلف برای تنظیم بازار این محصول، تأکید شد.