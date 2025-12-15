مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: رویداد خوشنویسی آب مهریه حضرت زهرا (س) با حضور اساتید خوشنویسی استان زنجان و به میزبانی آبفا زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: این رویداد با هدف کمک به اصلاح رفتار مصرف آب با استفاده از ابزار هنر و ارتقاء جایگاه آب با استفاده از آموزه‌های دینی برگزار شد.

وی افزود: عناوین مورد استفاده شرکت کنندگان برای خلق اثر در این رویداد، تک بیتی از قصیده شاعر زنجانی استاد باقر ولیئی و مطالبی در مدح و منقبت حضرت زهرا (س) بود.

به گفته نادرخانی: ۳۰ نفر از اساتید خوشنویسی استان زنجان در این رویداد بزرگ هنری شرکت کرده بودند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان ادامه داد: آثار شرکت کنندگان در دومین رویداد خوشنویسی آب مهریه حضرت زهرا (س) پس از داوری و انتخاب آثار برگزیده در نمایشگاهی با همین موضوع در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آبفا کشور نیز در حاشیه بازدید از این رویداد، بر تاثیر هنر در تحقق اصلاح فرهنگ مصرف تاکید کرده و گفت: برگزاری رویداد‌های هنری از این دست باید توسعه یابد.

علیرضا جزء قاسمی گفت: رویداد خوش نویسی آب مهریه حضرت زهرا (س) به عنوان یک تجربه موفق در کمک به فرهنگ سازی در زمینه مصرف آب از سال آینده به صورت کشوری برگزار خواهد شد.