به گزارش خبرگزاری صداوسبمای سرهنگ "عبدلي" عنوان داشت: در پي اعلام سرقت يک دستگاه خودروي دنا در شهرستان بلافاصله طرح مهار با افزايش گشت زني هدفمند تيم هاي انتظامي اجرا شد.

وي افزود: با اجراي سريع طرح مهار سارق عرصه را بر خود تنگ ديده و خودرو را در يکي از خيابان هاي اطراف محل سرقت رها و متواري شد.

فرمانده انتظامي شهربابک با اشاره به اينکه ماموران دايره تجسس کلانتري 14 اين خودرو را تحويل مالباخته دادند تصريح کرد، تحقيقات براي دستگيري سارق با جديدت ادامه دارد.

