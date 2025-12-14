استانداری خراسان شمالی گفت: هیچ اولویتی مهم‌تر از اتصال خراسان شمالی به استان سمنان نیست و محور جاجرم– میامی نقش کلیدی در توسعه استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی، در نشست مشترک جمع‌بندی پروژه‌های راه استان با حضور هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر اهمیت راه‌های ارتباطی استان گفت: با اشاره به ضرورت توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به خراسان شمالی افزود: شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی حوزه راه و زیرساخت‌ها ضروری است.

بهمن نوری افزود: انتظار داریم در فرآیند تخصیص‌ها، اعتبارات به‌موقع اختصاص یابد و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه اجرایی شدن مصوبات در زمان بندی مشخص مطالبه اصلی استان است، اظهار داشت: مطالبات مردم در بخش زیر ساخت‌ها و راه‌ها باید جدی گرفته شود و مشکلات موجود برطرف شود تا مردم استان شاهد خیر و برکت پروژه‌های عمرانی باشند.

نوری همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ایمنی راه‌ها تأکید کرد.

در ادامه این نشست، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، با قدردانی از پیگیری‌های استاندار خراسان شمالی گفت:در حوزه‌های راه‌سازی، نقش استاندار کاملاً محسوس است و پویایی و پیشرفت این پروژه‌ها ناشی از رصد و پیگیری مستمر ایشان است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات توسط نمایندگان بجنورد در مجلس شورای اسلامی افزود: این مطالبات، خواسته جدی مردم استان است و اجرای مصوبات در زمان‌بندی مشخص با جدیت دنبال خواهد شد.