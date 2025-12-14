بخشی از برنامه‌های دومین هفته فرهنگی شهرستان شازند، برگزاری کارگاه‌های آموزش تخصصی و نمایشگاه‌های هنر‌های تجسمی و صنایع‌دستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دبیر اجرایی هفته فرهنگی شازند از برگزاری نمایشگاه‌های هنر‌های تجسمی و صنایع‌دستی به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص دومین هفته فرهنگی این شهرستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها با هدف معرفی توانمندی‌های بومی و هنری شازند در اقصی نقاط از شهرستان برپا شده است.

حجت‌الاسلام غلامرضا پاپی‌الوار، دبیر اجرایی هفته فرهنگی شازند، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: نمایشگاه هنر‌های تجسمی با حضور ۵۰ نفر از هنرمندان شهرستان شازند برگزار شده و در آن ۱۳۰ اثر هنری در رشته‌های مختلف تجسمی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

او افزود: همزمان با برپایی این نمایشگاه، چهار کارگاه آموزش تخصصی در حوزه‌های نقاشی‌خط، عکاسی، حجم‌سازی خلاق و نقاشی آبستره در نگارخانه شهدای فرهمند برگزار شده که با استقبال علاقه‌مندان و هنرجویان همراه بوده است.

دبیر اجرایی هفته فرهنگی شازند با اشاره به نمایشگاه صنایع‌دستی و تولیدات خاص گفت: این نمایشگاه نیز با حدود ۵۰ غرفه و با ارائه محصولات و تولیدات ویژه هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی شهرستان شازند برپا شده است.

حجت‌الاسلام پاپی‌الوار هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها را شناسایی و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی شهرستان عنوان کرد و افزود: تلاش کردیم با برگزاری این برنامه‌ها در اقصی نقاط شهرستان، استعداد‌ها و توانایی‌های موجود را به مردم معرفی کنیم تا علاوه بر مردم شازند، مردم استان نیز با این ظرفیت‌ها آشنا شوند.

او ابراز داشت: معرفی صنایع‌دستی و تولیدات بومی در سطح گسترده‌تر، به‌ویژه در سطح کشور، می‌تواند نقش مهمی در رونق مشاغل خرد خانگی و ارتقای سطح اقتصادی خانواده‌ها داشته باشد و این موضوع از اهداف مهم هفته فرهنگی شازند به شمار می‌رود.