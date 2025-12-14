به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در قاب یک رویداد پرشور و معنوی، دانشگاه زنجان میزبان بیست‌وهشتمین دوره جشن ازدواج دانشجویی بود؛ مراسمی که در آن ۲۰۰ زوج جوان، آغاز زندگی مشترکشان را جشن گرفتند.

این مراسم با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان و جمعی از مسئولان استانی در دانشگاه زنجان برگزار شد.

در این جشن باشکوه، به تعدادی از دانشجویان تحت حمایت، جهیزیه و کمک‌هزینه ازدواج اهدا شد.

در پایان مراسم، با بدرقه مسئولان استانی، ۴۰۰ نفر از دانشجویان به مشهد مقدس اعزام شدند.