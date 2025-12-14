پخش زنده
هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به ورود و فعالیت متناوب سامانه بارشی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، برای امروز آسمان استان کمی تا قسمتی ابری، وزش باد، بارشهای پراکنده (در کوهرنگ)، وقوع مه و کاهش نسبی دمای هوا پیشبینی میشود.
از اواخر روز دوشنبه تا پایان هفته با فعالیت یک سامانه بارشی، افزایش ناپایداری به شکل افزایش ابر، بارشهای برف و بارا، وزش باد، در ارتفاعات کولاک برف و در برخی مناطق وقوع مه انتظار میرود.