هواشناسی چهارمحال و بختیاری نسبت به ورود و فعالیت متناوب سامانه بارشی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز آسمان استان کمی تا قسمتی ابری، وزش باد، بارش‌های پراکنده (در کوهرنگ)، وقوع مه و کاهش نسبی دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر روز دوشنبه تا پایان هفته با فعالیت یک سامانه بارشی، افزایش ناپایداری به شکل افزایش ابر، بارش‌های برف و بارا، وزش باد، در ارتفاعات کولاک برف و در برخی مناطق وقوع مه انتظار می‌رود.