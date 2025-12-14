پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با اشاره به کاهش محسوس دمای هوا از مردم خواست از کنتورهای آب و انشعاب منازل در برابر یخ زدگی و احتمال ترکیدگی مراقبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نادرخانی گفت: عایق بندی کنتور و لولههای آب منازل در پیشگیری از یخ زدگی موثر بوده و تا حدّ بسیاری از وقوع خسارت به تاسیسات آب منازل در فصل سرما جلوگیری میکند.
وی افزود: برای انجام عایق بندی بر روی تاسیسات آب توصیه میشود مشترکین با قرار دادن پشم شیشه، گونیهای کنفی، پوشال در محفظه کنتور و عایق کردن لولههای سطحی از یخ زدگی انشعاب و کنتور آب جلوگیری کنند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان افزود: مشترکین آب در صورت وقوع یخ زدگی کنتور، از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا لولههای آب داخل منازل و یا روشن کردن آتش در مجاورت شیر و لولههای آب بطور جد خودداری کنند.
نادرخانی با تاکید بر پرهیز مشترکین از باز گذاشتن شیر آب برای پیشگیری از یخ زدگی گفت: این اقدام مترادف با ترکیدگی کنتورهای آب حجم بسیار زیادی از نعمت الهی آب را هدر میدهد.
این مسئول افزود: مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا استان زنجان با شماره ۱۲۲ آماده دریافت گزارشات حوادث آب و فاضلاب و پاسخگویی به مشترکین تمامی شهرها و روستاهای استان زنجان است.