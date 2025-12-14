پخش زنده
مدیر کل زندانهای خراسان شمالی از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص نفس پس از ۴ سال با گذشت شکات خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر کل زندانهای خراسان شمالی گفت: صبح امروز یک زندانی محکوم به قصاص نفس در زندان بجنورد که در انتظار اجرای حکم به سر میبرد با اعلام گذشت اولیای دم، پس از ۴ سال از اجرای حکم قصاص نفس نجات یافت.
علی اصغر رنجبر افزود: این اقدام ارزشمند با تلاش و پیگیری مستمر اداره کل زندانهای استان، همکاری معاون دادستان، مسولان قضایی، دادستان جاجرم، مددکاران، مسوولان زندان و همراهی معتمدین به سرانجام رسید.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی با تأکید بر نقش مهم فرهنگ صلح و سازش در جامعه افزود: ترویج روحیه گذشت و بخشش میتواند علاوه بر نجات جان یک انسان، زمینهساز آرامش روانی خانوادهها و تقویت همبستگی اجتماعی شود.
رنجبر خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با اتخاذ تصمیمات مناسب و برنامهریزی دقیق انجامشده در حوزه زندانبانی اسلامی، علیالخصوص مددکاری استفاده از ظرفیت معتمدین و نهادهای مردمی، تلاش شده است پروندههای قصاص با رویکرد صلح آمیز و کرامت انسانی پیگیری شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از اولیای دم به دلیل این تصمیم خداپسندانه، ابراز امیدواری کرد: این اقدام خیرخواهانه الگویی برای ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه باشد و زمینه بازگشت این قبیل زندانیان به جامعه را فراهم نمایند.