رئیس‌ جمهور گفت: تا زمان تحقق کامل اهداف در حوزه انرژی‌های نو، مدیریت ناترازی انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا نه به محیط زیست آسیب وارد شود، نه گاز و برق مردم در زمستان دچار قطعی و نه روند تأمین سوخت بخش تولید و صنعت با اختلال روبرو شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مدیریت تأمین و مصرف انرژی، عصر امروز یکشنبه به ریاست آقای پزشکیان و با حضور وزیران کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارت نیرو، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و همچنین استانداران کلان‌شهر‌ها برگزار شد.

در این نشست، گزارش جامع میزان موجودی مخازن سوخت و اقدامات انجام‌شده در حوزه ذخیره‌سازی انرژی با هدف عبور ایمن و بدون چالش از فصل سرما به تفصیل بررسی شد. همچنین، راهکار‌های حفظ و تقویت ذخایر انرژی و جلوگیری از روند کاهشی منابع، به همراه برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مربوطه در زمینه مدیریت ناترازی انرژی، تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و مهار و کاهش مصرف انرژی به‌صورت تفکیکی و کارشناسی بررسی شد.

رئیس‌جمهور در این نشست با قدردانی از عملکرد و اقدامات وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو و همچنین استانداران در مدیریت بهینه منابع و مصارف انرژی برای عبور بدون چالش از فصل سرما، این هماهنگی و عملکرد را مطلوب توصیف کرد و گفت: آنچه در درجه نخست برای دولت اهمیت دارد، پایداری ثبات در تأمین انرژی و تقویت مداوم ذخایر است تا بتوان فصل سرد سال را بدون بروز کوچک‌ترین مشکل برای مردم، پشت سر گذاشت.

آقای پزشکیان با تأکید بر دغدغه‌مندی دولت درباره سلامت و رفاه عمومی مردم تصریح کرد: هیچ بخشی به اندازه دولت و شخص بنده به‌ عنوان پزشکی که سال‌ها با مسائل سلامت مردم سر و کار داشته‌ام، درخصوص آثار تصمیمات بر سلامت و معیشت جامعه، حساس و دلسوز نیست و همه تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن همه ابعاد مشکلات و مسائل کشور اتخاذ شود.

رئیس‌ جمهور با توجه به اقدامات گسترده دولت در زمینه توسعه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اقداماتی که در این دولت برای گسترش انرژی‌های پاک در حال انجام است، در هیچ مقطعی سابقه نداشته و نشست‌های متعددی را برای پیگیری و تسریع این رویکرد، اختصاص داده‌ام. با این حال تا زمان تحقق کامل اهداف در حوزه انرژی‌های نو، مدیریت ناترازی انرژی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا نه به محیط زیست آسیب وارد شود، نه گاز و برق مردم در زمستان دچار قطعی و نه روند تأمین سوخت بخش تولید و صنعت با اختلال روبرو شود.

در ادامه این نشست، آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های مسئول، ۴ دستور صریح و اولویت‌دار صادر کرد.

بر این اساس، مقرر شد تا نیروگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها به علل زیست‌محیطی متوقف شده است، با هماهنگی قوه قضائیه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار تولید بازگردند و گزارش اقدامات انجام‌شده، حداکثر تا هفته آینده به هیئت دولت ارائه شود.

همچنین، استانداری‌ها مکلف شدند با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی، برای قطع گاز ساختمان‌های غیر ضروری اقدام کنند. در بخش دیگری از این دستورها، بر ضرورت تأمین پایدار و ذخیره‌سازی کافی سوخت لازم برای نیروگاه‌ها و بخش صنعت، تأکید شد. افزون بر این، ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف شدند از هرگونه مصرف مازاد انرژی به‌طور جدی جلوگیری کنند و سیاست‌های کاهش مصرف و صرفه‌جویی را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند.

آقای پزشکیان، همچنین با توجه به سطح مطلوب هماهنگی میان سران قوا، از همکاری و همراهی رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و گفت: با هم‌افزایی و هماهنگی همه دستگاه‌ها و نهادها، قطعا بر چالش‌های پیش‌ رو غلبه خواهیم کرد و با اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرا چالش‌های حوزه انرژی در تابستان و زمستان سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید.

گفتنی است در این نشست، حجه‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز ضمن قدردانی از تلاش‌ها، عملکرد و خدمات دولت در بخش‌های مختلف برای کاهش مشکلات مردم، تأکید کرد: قوه قضائیه حمایت کامل قضایی و حقوقی خود را از اقدامات دولت اعلام می‌کند و آمادگی دارد با همه ظرفیت برای کمک به دولت در حل مسائل و چالش‌های کشور همکاری کند.