پخش زنده
امروز: -
در پی صدور هشدار قرمز بارشهای سنگین از سوی سازمان هواشناسی برای استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، وزیر راه و شهرسازی با برگزاری جلسه اضطراری و تماسهای جداگانه با مسئولان ملی و استانی، بر فعالسازی کامل مدیریت بحران و اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از اعلام شرایط قرمز هشداری برای بارش شدید باران از سهشنبه تا جمعه، وزیر راه و شهرسازی جلسهای اضطراری با حضور پلیس راهور، اورژانس، جمعیت هلال احمر، سازمان راهداری، معاونت حملونقل، مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواشناسی در شامگاه یکشنبه در ساختمان شهید دادمان این وزارتخانه برگزار کرد.
در این جلسه، شدت بارشها بهصورت دقیق بررسی و بر مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت احتمالی تأکید شد و نمایندگان دستگاههای امدادی دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
پس از پایان جلسه، وزیر راه و شهرسازی طی تماس تلفنی با رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، توضیحات و هشدارهای لازم درباره وضع جوی چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان را ارائه و بر فعالسازی جلسات مدیریت بحران در این استانها تأکید کرد.
همچنین در تماسهای جداگانه با استانداران این استان ها، بر برگزاری فوری جلسات بحران، اطلاعرسانی گسترده در سطح استان و همکاری و همافزایی با نیروهای امدادی از جمله هلال احمر، پلیس راه و سازمان راهداری تأکید شد.
بنابر این گزارش، مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اعلام کرده است: به دلیل فعالیت سنگین سامانه بارشی، وضع جوی این چهار استان تا پایان روز جمعه در سطح هشدار قرمز قرار دارد.
توصیههای اعلام شده شامل، تردد و توقف نکردن در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، بازگشایی آبروها و دهانه پلها، آمادگی شهرداریها، راهداریها و سازمانهای امدادی، اجتناب از سفرهای برونشهری و فعالیتهای کوهنوردی، آمادگی مراکز درمانی و هلال احمر، مدیریت زمینهای کشاورزی و خودداری دامداران و عشایر از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها است.