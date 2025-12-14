پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، امیرحیدری فرماندار منوجان گفت: باتوجه به هشدار هواشناسی مبنی بر وقوع سیلاب در جنوب کرمان، تمامی دستگاههای خدمات رسان شهرستان اعلام آماده باش شده است.
رئیس ستاد بحران منوجان گفت: آمادگی کامل همه دستگاهها، هماهنگی میان واحدهای راهداری، امدادی و خدماترسان و حضور مستمر نیروها در مناطق حساس تأکید شده است.
وی افزود: تمامی دهیاران، بخشداران، راهداری و شهرداریها موظفند با تقسیم وظایف، اقدامات خود را به نحو احسن انجام دهند.
فرماندار منوجان گفت: ادارات، شهرداریها، بخشداریها و راهداری باید تا پایان هفته جاری آمادگی کامل، از شهرستان خارج نشوند.
رئیس ستادبحران منوجان بیان کرد: تمامی ماشینآلات بهروز و اورهال شده، سوخت تأمین و مراحل عملیاتی در صورت نیاز و در بحران در سریعترین زمان ممکن اجرا شود.
وی با تأکید بر اشراف کامل و تقسیم وظایف اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاههای خدماترسان و متولی موظفند در صورت بروز بحران، در سریعترین زمان به وظیفه خدمترسانی به مردم اقدام کنند.
فرماندار شهرستان منوجان گفت: باتوجه به هشدار سازمان هواشناسی و بارش باران و احتمال وقوع سیلاب تا پایان هفته جاری، لذا مردم شریف شهرستان منوجان از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها اجتناب کنند.
امیرحیدری تصریح کرد: دستگاههای اجرایی و امدادرسان، آمادگی کامل به سر ببرند وراه داری بازگشایی دهانه پلها، در دستور کار قرار دهند ومردم ازسفرهای برون شهری اجتناب واز فعالیتهای کوهنوردی، خود داری کنند.
رئیس ستاد بحران منوجان با توصیه به شهروندان گفت: از تفرجگاهها و سکونتگاههای واقع در حریم و بستر رودخانه، خود داری کنند ومدیریت زمینهای کشاورزی، خود را داشته باشند و عدم تردد دامداران و عشایر در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها، خود داری کنند.