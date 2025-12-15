پخش زنده
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک ۱۴۰۴، موفق به کسب عنوان «سازمان برتر کشور» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این آیین در قالب همایش بینالمللی روز جهانی خاک با حضور وزیر جهاد کشاورزی، جمعی از مقامات عالیرتبه کشوری، سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد و طی آن از سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بهعنوان سازمان برتر تجلیل بهعمل آمد.
کسب این عنوان ملی، نشاندهنده اهتمام جدی و عملکرد اثربخش مجموعه جهاد کشاورزی استان زنجان در اجرای برنامههای علمی، آموزشی، ترویجی و اطلاعرسانی گسترده در راستای حفاظت، صیانت و بهرهبرداری پایدار از منابع خاک کشور است.
در پایان این مراسم، از مهندس اکبر کرامتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، به پاس مدیریت موفق، برنامهریزی هدفمند و راهبری مؤثر در تحقق این دستاورد ارزشمند ملی، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.